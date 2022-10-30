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الرئيس اللبناني ميشال عون يغادر القصر الجمهوري قبل يوم من انتهاء ولايته

الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

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