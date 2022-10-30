لبنان.. عون يغادر القصر الرئاسي ويعلن قبول استقالة حكومة ميقاتي

العالم - مراسلون

وأضاف، أن ولاية الرئيس ميشال عون ستنتهي غدا الاثنين، ومعها سيدخل لبنان في فراغ سياسي في ظل عجز البرلمان عن انتخاب خلف لعون.



واوضح مراسلنا، أن مراسم توديع رسمية وشعبية جرت للرئيس ميشال عون الذي أكد أمام أنصاره توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي.

وقال مراسلنا، إن الرئيس ميشال عون خلال كلمته أكد على أن كل مؤسسات الدولة أصبحت لا قيمة لها بعد أن استعمرتها المنظومة الحاكمة وبانه اتهم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بالوقف وراء كل الجرائم المالية، كما اتهم السلطة بسرقة الأموال وتهريبها الى الخارج، مؤكدا ضرورة اقتلاع الفساد من جذوره.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن أمام انصاره أنه وجّه اليوم رسالة لمجلس النواب بحسب صلاحياته، ووقع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..