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إيران تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث التدافع في سيئول

إيران تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث التدافع في سيئول
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تعازيه في حادث التدافع خلال احتفالات الهالوين في منطقة إيتايون بوسط سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، والذي أسفر عن مقتل 149 شخصا وإصابة 76 آخرين.

العالم - إيران

وأعرب ناصر كنعاني عن تضامنه مع أسر الضحايا؛ متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن هناك 5 من الرعايا الإيرانيين بين ضحايا هذا الحادث وقال منذ الساعات الأولى من وقوع الحادث، تابعت السفارة الإيرانية أوضاع رعاياها بالتواصل الفوري مع السلطات الكورية وتواصل متابعتها من أجل الحصول على المعلومات الكاملة حول آخر أوضاعهم.

وأكد كنعاني إن متابعة الحقوق القانونية والقنصلية للضحايا الإيرانيين في الحادث هي من أولويات السفارة الإيرانية في كوريا الجنوبية.

ووقع الحادث ليلة السبت وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 149 شخصا وإصابة 76 آخرين، وفقا لسلطات الإطفاء.

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