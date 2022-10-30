إيران تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث التدافع في سيئول

العالم - إيران

وأعرب ناصر كنعاني عن تضامنه مع أسر الضحايا؛ متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن هناك 5 من الرعايا الإيرانيين بين ضحايا هذا الحادث وقال منذ الساعات الأولى من وقوع الحادث، تابعت السفارة الإيرانية أوضاع رعاياها بالتواصل الفوري مع السلطات الكورية وتواصل متابعتها من أجل الحصول على المعلومات الكاملة حول آخر أوضاعهم.

وأكد كنعاني إن متابعة الحقوق القانونية والقنصلية للضحايا الإيرانيين في الحادث هي من أولويات السفارة الإيرانية في كوريا الجنوبية.

ووقع الحادث ليلة السبت وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 149 شخصا وإصابة 76 آخرين، وفقا لسلطات الإطفاء.