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ميقاتي ردا على عون : الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة

ميقاتي ردا على عون : الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

ردا على توقيع استقالة حكومة تصريف الاعمال في لبنان من قبل ميشال عون أكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة والمرسوم الذي قبل استقالتها يفتقر إلى أي قيمة دستورية.

العالم_لبنان

وأعلن ميقاتي، في كتاب وجهه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

كما أكّد أنّ "من المُفيد التذكير أن حكومتنا والتزاماً بواجباتها الدستورية تلك، سبق لها أن استجابت لدعوتكم الصريحة للمشاركة وحضور جلسات مجلسكم الكريم ومَثُلَت أمام هذا المجلس، كحكومة مستقيلة، وشاركت في مناقشة عدّة مشاريع قوانين مُرسلة من قبلها وقد اقرّ المجلس معظمها وابرزها مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 علماً أن هذا القانون من الأهمية بمكان لكونه يُحدّد السياسة العامة المالية للحكومة والإعتمادات التي تسمح لها بتنفيذ هذه السياسيات.

ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة اصلاً وحكماً بمقتضى النص، يفتقر الى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الاعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات.

ووقع عون اليوم الاحد قبل خروجه من قصر بعبدا، مرسوم اعتبار الحكومة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، مستقيلة.

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