رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية: هذه شروطنا قبل أية هدنة+فيديو

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وأكد بن حبتور أنّ صنعاء لن تتخلى عن أولوياتها ومطالبها من أجل تجديد الهدنة، والمتمثلة أولاً في صرف مرتبات اليمنيين من العائدات النفطية بدل أن تذهب هذه العائدات لحساب بنوك دول العدوان، اضافةً الى ضرورة رفعِ الحظر كلياً عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وقال بن حبتور:"في الواقع، مجلس الأمن الدولي هو مجلس قد تم تكييفه لصالح دول العدوان في قراراته وفي منشوراته وحتی في اللجان التي يبعثها الی اليمن".

وأضاف ان صنعاء، لديها أولويات قد لاتتفق مع أولويات مجلس الأمن الدولي، مؤكداً علی ضرورة توفير الرواتب التي انقطعت عن الشعب اليمني منذ 8 أعوام.