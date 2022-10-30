الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

خاص بقناة العالم..

رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية: هذه شروطنا قبل أية هدنة+فيديو

الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية عبدالعزيز بن حبتور لقناة العالم، عن شروط صنعاء للقبول بتجديد الهدنة مع دول العدوان.

العالم - خاص بالعالم

وأكد بن حبتور أنّ صنعاء لن تتخلى عن أولوياتها ومطالبها من أجل تجديد الهدنة، والمتمثلة أولاً في صرف مرتبات اليمنيين من العائدات النفطية بدل أن تذهب هذه العائدات لحساب بنوك دول العدوان، اضافةً الى ضرورة رفعِ الحظر كلياً عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وقال بن حبتور:"في الواقع، مجلس الأمن الدولي هو مجلس قد تم تكييفه لصالح دول العدوان في قراراته وفي منشوراته وحتی في اللجان التي يبعثها الی اليمن".

وأضاف ان صنعاء، لديها أولويات قد لاتتفق مع أولويات مجلس الأمن الدولي، مؤكداً علی ضرورة توفير الرواتب التي انقطعت عن الشعب اليمني منذ 8 أعوام.

روابط ذات صلة

بن حبتور: العملية التحذيرية باتجاه ميناء الضبة هي تأكيد بأننا لا نمزح في حقوق مواطنينا

شاهد.. بن حبتور: صنعاء مع تجديد الهدنة شريطة أن تفضي إلى سلام دائم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-10-2022

خاص بقناة العالم.. رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية: هذه شروطنا قبل أية هدنة+فيديو

القضاء على عصابة لتهريب المخدرات جنوب شرق إيران

شاهد.. محاور اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الجزائر

شاهد.. لحظة إطلاق الإحتلال النار باتجاه فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس جنوب أريحا

الصحة الإيرانية: لا وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية