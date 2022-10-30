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قطر تنوي شراء 30% من منطقة الاستكشاف في المياه قبالة لبنان

قطر تنوي شراء 30% من منطقة الاستكشاف في المياه قبالة لبنان
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالات عن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، تأكيده قيام الدوحة بمحادثات مع عدة أطراف بهدف الحصول على حصة 30% من منطقة الاستكشاف في المياه بالقرب من لبنان.

العالم ـ قطر

ونقلت وكالة "بلومبرغ" تصريحات عن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد الكعبي، اليوم الأحد، قال فيها إن "قطر تجري محادثات مع شركتي "توتال إنرجيز" و"إيني" للحصول على حصة 30% في منطقة استكشاف بالمياه بالقرب من لبنان".

وأشارت المصادر إلى أن الكعبي قال في حفل أقيم في الدوحة "إن الشركة تجري أيضا محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن قطاع الغاز البحري".

واضاف: "نناقش ذلك مع حكومة لبنان والشركاء، توتال وإيني، من أجل المشاركة بنسبة نحو 30% في ملكية منطقة الاستكشاف. في الوقت المناسب، عندما نضع اللمسات النهائية ويتحول ذلك بشكل أساسي إلى اتفاق، ونوقع هذا الاتفاق، سنعلن عنه".

والخميس الماضي، وقع رئيس وزراء كيان الاحتلال يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها حكومة الاحتلال. كما أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، أن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع خطابا يحتوي موافقة البلد الرسمية على المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين كيان الإحتلال ولبنان.

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