شاهد..30 قتيلا وإصابة العشرات بانهيار جسر معلق في الهند

العالم - آسيا والباسفيك

وقال المسؤول بريجيش مرجا "عثر على ثلاثين جثة حتى الآن. عملية الإنقاذ مستمرة".

ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مسؤولين قولهم إن حوالى 500 شخص كانوا على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انهار.

وأفادت وكالة "برس تراست أوف إنديا" نقلا عن مسؤولين صحّيين محليين، أن عدد القتلى بلغ 32 على الأقل.

لكن هارش سانغافي، وزير الداخلية في ولاية غوجارات، قال إن حصيلة القتلى هي سبعة.

وذكرت تقارير أن أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، عارضة مقاطع فيديو، لا يمكن التحقق من صحّتها بشكل مستقل، لأشخاص يتشبّثون ببقايا الجسر في الظلام.

وأعيد افتتاح الجسر المعلق الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني أمام الجمهور هذا الأسبوع، بعد أشهر من الإصلاحات.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد انهيار الجسر فيما نُشر غوّاصون للبحث عن المفقودين.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان يقوم بجولة في ولاية غوجارات، مسقط رأسه، تقديم تعويضات لذوي القتلى وللجرحى في الحادث.

وكتب مكتبه على تويتر أن مودي "طلب تعبئة عاجلة للفرق من أجل (عمليات) الإنقاذ".

أضاف "وطلب مراقبة الوضع من كثب وبشكل مستمر و(من السلطات) تقديم كل مساعدة ممكنة للمتضررين".