روسيا توقف تصدير الحبوب من أوكرانيا لهذا السبب..

العالم - روسيا

وقالت موسكو ان التعليق جاء بسبب عدم ضمان سلامة السفن مضيفة انه لا يمكنها بعد الآن ضمان أمن السفن المشاركة في مبادرة البحر الأسود بسبب تصرفات كييف والدعم الغربي لها متهمة لندن في المشاركة بالهجوم الذي استهدف الاسطول البحري الروسي بالقرب من سيفاستوبول بالطائرات المسيرة.

وزارة الدفاع الروسية من جهتها قالت انها عثرت على شظايا المسيرات البحرية وانها تحمل بصمات وعلامات كندية وبريطانية ما دفعها الى ايقاف مشاركتها في اتفاق الحبوب الذي تم توقيعه في تركيا قبل شهر.

الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي حث الأمم المتحدة والقوى الغربية على الرد بقوة على القرار الروسي، داعياً إلى استبعاد روسيا من مجموعة العشرين بحسب وصفه، مضيفا أن القرار الروسي يعطل حاليا تصدير أكثر من مليوني طن من الحبوب إلى نحو سبعة ملايين إنسان في مختلف أنحاء العالم وإن الجزائر ومصر واليمن وبنغلاديش وفيتنام وغيرها قد تعاني من تفاقم أزمة الغذاء التي تثيرها روسيا. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إن القرار شائن ويؤدي إلى زيادة المجاعة، على حد تعبيره. مضيفاً انه لا يوجد سبب للقيام بذلك وان الروس يبحثون دائماً عن أسباب وأن الغرب دفعهم إلى ذلك.

الى ذلك اعلن وزير الزراعة الروسي أن بلاده مستعدة لتعويض الأسواق العالمية عن الحبوب التي تأتي من أوكرانيا، مضيفاً ان موسكو مستعدة لتزويد الدول الفقيرة بنحو خمسمئة ألف طن من الحبوب مجاناً خلال الأشهر الأربعة المقبلة حسب قوله.

هذا وتوقفت حركة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأحد بشكل كامل وأكد مركز التنسيق المشترك المكلف بالإشراف على تطبيق الاتفاق أن حركة السفن توقفت، مضيفاً ان تسع سفن شحن تمكنت السبت من استخدام الممر البحري في البحر الأسود وان أكثر من عشر سفن أخرى جاهزة لذلك في الاتجاهين.