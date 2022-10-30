مفوضة حقوق الإنسان الألمانية تلغي رحلتها إلى قطر قبل المونديال

العالم ـ قطر

كان من المقرر أن تزور لويس أمتسبيرغ قطر يوم الاثنين برفقة وزيرة الداخلية نانسي فيزر ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف.

لكن قطر استدعت يوم الجمعة سفير ألمانيا بسبب تصريحات من فيزر حول ما إذا كان ينبغي للدولة الخليجية استضافة البطولة.

أمتسبيرغ قالت في بيان: "التطورات في نهاية الأسبوع أوضحت لي مدى صعوبة إجراء محادثات مفتوحة وحاسمة كنت قد خططت لها مع الحكومة القطرية بشأن وضع حقوق الإنسان (هناك)".

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الداخلية أن فيزر ستستمر في زيارتها. كان استدعاء قطر للمبعوث الألماني هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء سفير أجنبي بسبب تعليقات انتقادية.

وقال وزير خارجية قطر إن تصريحات فيزر "غير مقبولة واستفزازية" وتتطلب "توضيحا". كما ندد مجلس التعاون يوم السبت بالتعليقات.

قالت فيزر في تصريحات يوم الخميس، إن استضافة قطر لكأس العالم الشهر المقبل كانت "صعبة للغاية" بالنسبة لألمانيا، مضيفة: "هناك معايير يجب الالتزام بها والأفضل عدم منح البطولات لمثل هذه الدول".

ويأتي الخلاف في وقت حرج بالنسبة لألمانيا، التي كانت تتفاوض بشأن إمدادات الغاز الطبيعي القطري لتعويض الإمدادات الروسية، التي تقلصت بشكل رئيسي بسبب سياسة العقوبات الغربية.