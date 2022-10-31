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حزب الله: لبنان حقق انتصارا لا مثيل له في تاريخ الصراعات

حزب الله: لبنان حقق انتصارا لا مثيل له في تاريخ الصراعات
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إن لبنان حقق انتصارا كبيرا جدا في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.

العالم-لبنان

وأوضح نعيم في تصريحات أن "الانتصار الكبير الذي تحقق في بحرنا ومياهنا وغازنا، نسجل فيه للرئيس العماد ميشال عون تعاون الجيش والشعب والمقاومة والتضامن الشعبي حول هذا الإنجاز الاستثنائي".

وتابع قائلا إن "هذا أمر كبير وإنجاز كبير يجب أن يسجل بشكل مباشر، وللمرة الأولى يتم التهديد بالقوة ونحصل على كل الثمار، من دون إطلاق طلقة واحدة من النار".

وصرح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني "أمامنا تجربة بالاستراتيجية بين المقاومة والدولة لتحصيل الحقوق، قدموا لنا استراتيجية أفضل، فالمقاومة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة لبنان وحاضر لبنان ومستقبله".

وأكد أن المقاومة والدولة أنجزا الترسيم البحري والمطلوب اليوم إنجاز القوانين للصندوق السيادي وإنجاز القوانين للاستخراج كي لا تذهب ثروات لبنان هدرا وحتى تكون لمستقبل الأجيال.

واعتبر قاسم أن العقوبات الأمريكية هي ضد لبنان، وأمريكا تريد تثبيت النازحين السوريين في لبنان وتوطين الفلسطينيين من أجل أن تكون إسرائيل هادئة مطمئنة.

وأوضح أن المشروع الأمريكي هدفه إراحة إسرائيل، والمقاومة ستهزم هذا المشروع، ولن يقبل لبنان إلا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.


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