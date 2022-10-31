الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

احتفالات عيد الهالوين في السعودية تثير ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

احتفالات عيد الهالوين في السعودية تثير ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

شهد موسم الرياض الترفيهي، احتفالات عيد الهالوين في السعودية، الذي ارتدى خلاله سعوديون أزياء تنكرية مرعبة، قبل يومين من احتفالات عيد الهالوين.

العالم-السعودية

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لحفل أقيم في مدينة الرياض. وتظهر المقاطع أشخاصا يرتدون أزياء تنكرية مخيفة، في حفل مشابه لاحتفالات عيد “الهالوين” .

وأحدثت احتفالات عيد الهالوين في السعودية، ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جراء انتشار صورًا وفيديوهات بملابس تنكرية في حفل مشابه لاحتفالات بعيد الهالوين.

وكان واضحاً ظهور البعض من المتنكرين في أزياء الرعب بملابس فاضحة، لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن احتفالات عيد “الهالوين” في السعودية هذا العام تشير إلى تغير كبير. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التغير جعل عبارة “تلك المخلوقات تبدو كأنها استولت على المدينة، كانت الوحوش والسحرة ولصوص البنوك هناك” تنطبق على الوضع في السعودية.

وليست هذه المرة الأولى التي يقام فيها عيد “هالوين” في الرياض، وتحديدا مجمع بوليفارد.

ونوهت “نيويورك تايمز” إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو من يقف خلف كافة مشاريع الترفيه والانفتاح في المملكة.

وتابعت بأنه “في السر، يشكو بعض السعوديين من أن الدفع الترفيهي يبدو كأنه إلهاء عن التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، والتحديات السياسية، مثل الافتقار إلى حرية التعبير”.

وبحسب الصحيفة، “تركت هذه التغييرات بعض السعوديين في حالة من الذهول، والبعض الآخر غاضبا، حيث لا يمكن التعرف على البلاد تقريبا للأجانب والمواطنين على حد سواء”.

روابط ذات صلة

هل تعاقب الإدارة الأمريكية السعودية بـ'صفقة الباتريوت'؟

السديس وغموض الاقالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد احد كوادر قوى الامن الداخلي في اعتداء ارهابي جنوب شرق ايران

المكسيك.. طفل مصاب بالشلل الدماغي يتمكن من المشي بفضل "روبوت"

لماذا يتم حصاد توت البري في الماء، و ماهي فوائده؟

ما هو تاثير اكل الطعام امام الشاشات؟

شاهد.. البرازيل تدخل عهدا جديدا

دورية للجيش التركي تتعرض لاطلاق نار مباشر شمالي حلب