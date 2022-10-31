احتفالات عيد الهالوين في السعودية تثير ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

العالم-السعودية

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لحفل أقيم في مدينة الرياض. وتظهر المقاطع أشخاصا يرتدون أزياء تنكرية مخيفة، في حفل مشابه لاحتفالات عيد “الهالوين” .

وأحدثت احتفالات عيد الهالوين في السعودية، ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جراء انتشار صورًا وفيديوهات بملابس تنكرية في حفل مشابه لاحتفالات بعيد الهالوين.

وكان واضحاً ظهور البعض من المتنكرين في أزياء الرعب بملابس فاضحة، لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن احتفالات عيد “الهالوين” في السعودية هذا العام تشير إلى تغير كبير. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التغير جعل عبارة “تلك المخلوقات تبدو كأنها استولت على المدينة، كانت الوحوش والسحرة ولصوص البنوك هناك” تنطبق على الوضع في السعودية.

وليست هذه المرة الأولى التي يقام فيها عيد “هالوين” في الرياض، وتحديدا مجمع بوليفارد.

ونوهت “نيويورك تايمز” إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو من يقف خلف كافة مشاريع الترفيه والانفتاح في المملكة.

وتابعت بأنه “في السر، يشكو بعض السعوديين من أن الدفع الترفيهي يبدو كأنه إلهاء عن التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، والتحديات السياسية، مثل الافتقار إلى حرية التعبير”.

وبحسب الصحيفة، “تركت هذه التغييرات بعض السعوديين في حالة من الذهول، والبعض الآخر غاضبا، حيث لا يمكن التعرف على البلاد تقريبا للأجانب والمواطنين على حد سواء”.