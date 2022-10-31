السوداني يؤكد على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة بغداد، وترأس اجتماعاً أمنياً للقادة العسكريين".



وأضاف انه "استمع الى عرض موسع عن سير الخطط الأمنية والعسكرية التي تنفذها القوات العراقية البطلة، في مختلف قواطع العمليات، والتحديات التي تواجهها".



وأشار البيان الى ان "السوداني أشاد بمهنية القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، وجهودها في محاربة بقايا فلول "داعش" الإرهابية، وصد التهديدات والمخاطر الداخلية، وثمّن تضحيات الشهداء وعوائلهم، وكذلك تضحيات الجرحى الأبطال الذين قدموا صورة بطولية ناصعة للعراق".