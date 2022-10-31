اليمن..استكمال كافة الترتيبات والتجهيزات الفنية للعرس الجماعي الثالث الأكبر في صنعاء

العالم-اليمن

وأكد وكيل الهيئة رئيس مشروع العرس الجماعي علي السقاف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن كافة اللجان التنظيمية والأمنية والصحية والإعلامية والفنية والخدمات والتجهيزات والتقنية استكملت أعمالها، وأصبحت ساحة الاحتفال بالعاصمة صنعاء جاهزة ومهيأة لإقامة الفعالية المركزية الخاصة بزفاف 10 آلاف و44 عريسا وعروسا.

وأشار إلى أهمية العرس الجماعي الذي تسعى من خلاله هيئة الزكاة إلى إدخال الفرحة إلى قلوب كل العرسان وأسر الفقراء والمساكين والشعب اليمني بأكمله.

ولفت إلى أن مشروع العرس الجماعي واحدا من 17 مشروعا أطلقتها الهيئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تجاوزت تكلفتها10 مليارات و350 مليون ريال.

وأعتبر الوكيل السقاف، العرس الجماعي من أهم المشاريع الإنسانية لهيئة الزكاة التي تمثل ثمرة من ثمار ثور 21 سبتمبر التي جاءت لخدمة الشرائح الفقيرة والمحتاجة وملامسة هموم البائسين من أبناء الشعب اليمني، وتحصين الشباب في مواجهة الحرب الناعمة وتحقيق التكافل الاجتماعي في أوساط المجتمع … مثمناً اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذا العرس الجماعي.

وقال ” حرصت الهيئة على اختيار المستهدفين وفق معايير شرعية من الأشخاص الأشد فقراً ممن أرهقتهم أعباء الزمن والفقر والعوز ولم يستطيعوا الزواج وتجاوزت أعمار بعضهم أكثر من 35 عاماً باستثناء أبناء الشهداء”.

وأشاد بدور المزكين من رجال المال والأعمال ومبادرتهم في تسليم الزكاة، ليكونوا شركاء في مثل هذه المشاريع الخيرية والإنسانية وصرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية.

ونوه الوكيل السقاف بدور المجتمع في العمل على تخفيض المهور وتيسير الزواج ونبذ العادات السيئة والتكاليف الباهظة في الأعراس لتحقيق التكافل والتراحم والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وفي سياق متصل أشاد وزير الإعلام ضيف الله الشامي، بمستوى التجهيزات والترتيبات التي نفذتها الهيئة العامة للزكاة، لإقامة العرس الجماعي الكبير الذي سيشمل أكثر من 10 آلاف عريس وعروس.

وأشار الوزير الشامي، خلال زيارته مساء اليوم إلى ساحة الاحتفال بالعرس الجماعي، إلى أنه في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمحاولة محو القيم والأخلاق، يحرص الشعب اليمني المحاصر الذي يعاني ويلات العدوان والحصار على إقامة مثل هذه الفعاليات ويحاول جاهداً على تيسير الزواج وتحصين الشباب.

وثمن اهتمام هيئة الزكاة بشريحة الفقراء والعاجزين عن إكمال نصف دينهم بالزواج، والتي تقوم بهذا العمل إرضاءً لله وصرف الزكاة في مصارفها الشرعية.

ولفت إلى أن الهيئة تحرص على أن تشمل مشاريعها ومنها العرس الجماعي الذي يستهدف الفئات الأشد فقرا، وشريحة الأيتام والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم في سبيل الله من المرابطين والجرحى، ومن هم ضمن مصرف أبن السبيل من أبناء الجاليات العربية الذين تقطعت بهم السبل وأصبحوا عاجزين عن الزواج.

وأكد وزير الإعلام أن هيئة الزكاة تجسد بمثل هذه الأعمال والمشاريع مبادئ الإسلام وإقامة فريضة من فرائض الله ليست محدودة على أشخاص ولا جهات ولا بلد بل يمتد خيرها للجميع.