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وزارة الامن الايرانية تعلن اعتقال الشخص الثاني المتورط في جريمة الهجوم الارهابي على مرقد السيد شاه جراغ في شيراز

الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

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