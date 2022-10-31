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ناصر كنعاني: اوروبا استخدمت ادوات قديمة بشان الاحداث في ايران لكنها لن تجني من ذلك شيئا وان ايران طالما ايدت ودعت لمفاوضات متكافئة

الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

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