شاهد.. كنعاني لمراسل العالم: نرفض التدخل الأجنبي ونحذر السعودية

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الاسبوعي أن طهران ترفض مواقف بعض الدول التي دعمت أعمال الشغب في إيران ولن تنسى تلك المواقف التي أضرت بحياة وممتلكات الشعب الإيراني.

كنعاني أضاف أن ايران في علاقاتها المختلفة سوف تتخذ التدخل في شؤونها الداخلية بعين الاعتبار.

وبشأن التدخل السعودي في أعمال العنف الأخيرة في إيران قال كنعاني إن على الرياض أن تحترم حسن الجوار وتاخذ مصالح دول الجوار بعين الاعتبار، كما دعاها الى وضع القواسم الحضارية والتاريخية المشتركة نصب اعينها.

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