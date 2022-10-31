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شاهد.. كنعاني لمراسل العالم: نرفض التدخل الأجنبي ونحذر السعودية

الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

قالت طهران أنها رصدت التطورات التي شهدتها البلاد في الاونة الاخيرة بدقة عالية وترفض التدخلات الاجنبية.

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الاسبوعي أن طهران ترفض مواقف بعض الدول التي دعمت أعمال الشغب في إيران ولن تنسى تلك المواقف التي أضرت بحياة وممتلكات الشعب الإيراني.

كنعاني أضاف أن ايران في علاقاتها المختلفة سوف تتخذ التدخل في شؤونها الداخلية بعين الاعتبار.

وبشأن التدخل السعودي في أعمال العنف الأخيرة في إيران قال كنعاني إن على الرياض أن تحترم حسن الجوار وتاخذ مصالح دول الجوار بعين الاعتبار، كما دعاها الى وضع القواسم الحضارية والتاريخية المشتركة نصب اعينها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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