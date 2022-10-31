كنعاني: إتخذنا موقفا إنسانيا بشأن أحداث كوريا الجنوبية +فيديو

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وأضاف كنعاني في مؤتمره الاسبوعي أن طهران لم تمزج بين الإنسانية والسياسة بشأن ما حدث في كوريا الجنوبية وقدمت التعازي لذوي الضحايا الذين سقطوا مؤخرا ومنهم الإيرانيين الذين شاركوا في ذلك الاحتفال.

وأضاف كنعاني إن العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية قائمة منذ سنوات وهي علاقات جيدة بالرغم من ما شابها من تأثيرات سلبية نتيجة الضغوط الأميركية التي أدت إلى تجميد الاصول الايرانية، معتبرا ذلك عملا غير بناء.

كما استغل كنعاني مؤتمره الصحفي وقدم التعازي لأسر الضحايا الإيرانيين الخمسة قتلوا في الاحتفال بكوريا الجنوبية داعيا الأخيرة الى معالجة المرضى.