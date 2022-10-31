شاهد.. انفجارات تهز كييف وروسيا تنسحب من اتفاق تاريخي

العالم - خاص بالعالم

وسمع دوي ما لا يقل عن خمسة انفجارات صباحا، وأفاد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في العاصمة الأوكرانية بعد هذه الضربات الروسية.

ومن تداعيات الحرب ايضا توقفت صادرات الحبوب إثر انسحاب روسيا من اتفاق تاريخي سمح بشحنات الحبوب الحيوية للعالم بالخروج عبر ممر بحري آمن في البحر الأسود.

لكن على الرغم من تعليق روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، أعلنت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا أنها تخطط لمواصلة حركة سفن الشحن عبر البحر الأسود.

وأرجأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته لحضور قمة جامعة الدول العربية بالجزائر في محاولة لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاق ووقف الصادرات.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، إنه يشعر بقلق عميق بشأن الوضع بعد قرار روسيا الانسحاب من الاتفاق بعد هجمات على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم.

واتهم حلف الناتو روسيا باستخدام صادرات الحبوب كسلاح لتهديد العالم، وحث موسكو على إعادة النظر في قرارها بالانسحاب من الاتفاقية، كما حث الاتحاد الأوروبي روسيا على 'التراجع عن قرارها'.

من جانبه وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوة الروسية بالشائنة تماما، بينما قال وزير خارجيته أنتوني بلينكين إن موسكو تستخدم الطعام كسلاح.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطوة الروسية بأنها 'نية واضحة تماما من جانب روسيا لإعادة التهديد بمجاعة واسعة النطاق في أفريقيا وآسيا'.

وكانت كل من روسيا وأوكرانيا قد وافقت على الاتفاق في يوليو/تموز الماضي من أجل تخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الصراع وتم الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.