التسامح البحريني المزعوم

خاص العالم

قد يسأل السائل وما حقيقة هذه المعاني، خصوصاً ان الحديث عن التسامح في البحرين تحديداً هو محل تندر وسخرية، فالنظام يتسامح مع العدو الصهيوني ويضطهد شعبه ولاسيما المكون الاساس لهذا الشعب.



وقد تم توثيق التمييز المؤسسي ضد المواطنين الشيعة تحديداً، ومن ضمنها التمييز لجهة حرياتهم الدينية، حقوقياً ودولياً، فالنظام في البحرين يقصي ويهمش على اساس مذهبي في كل مفاصل ومكونات الدولة المدنية والامنية والعسكرية والسياسية وفرص التوظيف والتعليم وغيرها.

حول هذا الموضوع يستضيف برنامج "حديث البحرين": من العاصمة البريطانية لندن، الاعلامي البحريني الدكتور جواد عبدالوهاب. ومن ستوكهولم.. الناشط البحريني السيد عباس شبّر.

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