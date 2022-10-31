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وزارة الامن تعلن القبض على 6 عناصر دعمت خلية الاعتداء الارهابي في شيراز

وزارة الامن تعلن القبض على 6 عناصر دعمت خلية الاعتداء الارهابي في شيراز
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الامن الايرانية، القبض على العنصر المنفذ الثاني للهجوم الارهابي (مساء الاربعاء الماضي) على مرقد السيد شاهجراغ (ع) في مدينة شيراز (جنوبي البلاد)، مضافا الى 6 "عناصر دعم" الخلية الارهابية التي تقف وراء هذه الجريمة.

العالم - ایران

وفي بيانها الصادر اليوم الاثنين، اوضحت وزارة الامن : نحيط الشعب الايراني الشريف، انه تم بفضل الله تعالى ورعاية اهل البيت الاطهار (ع) ودعاء المؤمنين، ولاسيما العوائل الثكلى لشهداء الفاجعة الارهابية في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (شاهجراغ –عليه السلام)، ومن خلال علمية معقدة وبصيرة المواطنين، تم القبض على العنصر الثاني المنفذ، و6 عناصر دعم لدى الخلية الاجرامية التي تقف وراء هذه العملية الارهابية.

واكدت الوزارة في بيانها، انها ستوافي ابناء الشعب الايراني الابي لاحقا، بمزيد من التفاصيل حول هذا الحادث الارهابي.

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