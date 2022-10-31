مأساة "ارتين" في شيراز تتكرر للطفلة "فرشتة" في كردستان

العالم - ایران

وکانت وسائل الاعلام المعادية للثورة الاسلامية التي لايردعها عن ارتكاب الجرائم أي مبدأ أو دين، بادرت الى توجيه تهمة قتل والدة هذه الطفلة الى النظام الاسلامي في محاولة منها لقلب الحقائق التي باتت واضحة للجميع.

وقال أحد المصابين بإطلاقات نارية في مهاباد: انه توجه الى الصراف الآلي في الساعة 20 و30 دقيقة مساء الخميس الماضي وبينما كنت أريد انهاء عملي، تعرضت لاطلاق النار من منطقة مظلمة فأصبت في كتفي وعلمت ان الذي استهدفني كان يستقل سيارة بيجو سوداء بدون رقم وقد غادرت المنطقة بسرعة فائقة.

ومن ضحايا هذا العمل الاجرامي هي الطفلة " فرشتة " التي قتلت امها في هذا الحادث الى جانب 4 آخرين قتلوا في نفس الاحداث بهذه المدينة.

وقد بلغت دناءة وخبث القنوات التلفزيونية الارهابية التي تزعم الدفاع عن الابرياء الى تداول صورة هذه الطفلة البريئة والايحاء بأن والدتها قتلها النظام الاسلامي خلال احداث الشغب.

وكما بقي الطفل " ارتين " يبكي لفراق ابويه وشقيقته، التحقت به "فرشتة" لتنعى امها الشابة التي قتلت وهي في عنفوان شبابها على يد الارهابيين المجرمين الذين سينالون عقابهم العادل في القريب العاجل انشاء الله.