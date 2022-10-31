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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس اللبناني: مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور والتوافق على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا
مراسل العالم: تعزيز الأزمة في كيان الاحتلال مع الوضع السياسي الحالي
مراسل العالم: استطلاعات الرأي تؤكد عدم تشكيل مع تقارب المعسكرين
مراسل العالم: اذا فشل احد الاحزاب العربية بالوصول الى نسبة الحسم سيكون نتنياهو الاوفر حظا بتشكيل الحكومة
مراسل العالم: رئيس حكومة الاحتلال الحالي يائير لابيد لازال يحافظ على 24 مقعدا
مراسل العالم: نتنياهو من مصلحته الان ان تنخفض نسبة التصويت عنند العرب وتزداد عند اليهود لكي يحصل على 61 مقعدا
مراسل العالم: الاستطلاعات تظهر ان نتنياهو الاقرب للفوز برئاسة حكومة الاحتلال
مراسل العالم: سيتم فتح صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست في الساعة السابعة صباحا
القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 44 صاروخ كروز من أصل 50 صاروخا استهدفت البنية التحتية في أوكرانيا اليوم
ناصر كنعاني: لو انهم سلكوا طريق الضغوط فان ايران ستتخذ بالمقابل اجراءاتها وانها اكدت مرارا بان سياسات اميركا واوروبا لم تثمر
مراسل العالم: رئيس حكومة الاحتلال الحالي يائير لابيد لازال يحافظ على 24 مقعدا
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
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