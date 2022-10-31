عشية انتخابات الكنيست .. مراسل العالم يكشف أجواء كيان الاحتلال

العالم - مراسلون

وأضاف، أن صناديق الاقتراع ستغلق في الساعة العاشرة مساء، وستظهر النتائج مباشرة عند هذه الساعة.

وأشار مراسل العالم، الى أن الاستطلاعات تظهر ان رئيس حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو هو الاقرب للفوز برئاسة حكومة الاحتلال.

واوضح مراسل العالم أن، نتنياهو من مصلحته الان ان تنخفض نسبة التصويت عند العرب وتزداد عند اليهود لكي يحصل على 61 مقعدا.

وأشار مراسلنا الى أن رئيس حكومة الاحتلال الحالي يائير لابيد لازال يحافظ على 24 مقعدا، موضحا أن فشل احد الاحزاب العربية بالوصول الى نسبة الحسم سيكون نتنياهو الاوفر حظا بتشكيل الحكومة.

وفي توضحيح أكثر قال مراسلنا، إن كل المرشحين لانتخابات الكنيست في كيان الاحتلال الإسرائيلي يناشد المستوطنين أن يصوت له لكي يضمن الغلبية، لكن حتى الآن بنيامين نتياهو هو الأقرب لرئاسة الحكومة المقبلة، على الرغم أن استطلاعات الرأي تقول إن نتنياهو لن يستطيع أن يحصل على 61 مقعدا لكنه سيصل إلى 60 مقعدا.

وأضاف، أن نتنياهو يطالب العرب بأن يصوتوا له، موضحا أن من مصلحة نتنياهو أن تنخفض نسبة التصويت عند العرب وأن ترتفع نسبة التصويت بين اليهود لكي يحصل على 61 مقعدا.

واشار مراسلنا، الى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن حزب الليكود سيحصل على 34 مقعدا و17 مقعدا لحزب شاس ويهدوت هتوراة، وبذلك يبقى 12 مقعدا سيكون من صالح حزب اليمني المتطرف برئاسة سموترج وبني كبير، وفي المعسكر الآخر، وما يسمى بـ "لا نتنياهو" بزعامة رئيس حكومة الاحتلال الحالية يائير لابيد حتى اللحظة يحافظ على حوالي 24 مقعدا، وما يسمى بالمعسكر الوطني 12 مقعدا، وحزب "إسرائيل بيتنا" 6 مقاعد.

واوضح وهي مراسلنا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواجه مشكلة تتعلق بالساعات المقبلة، وهي إما أن يصوت العرب بكثافة وأن تصل الثلاث قوائم العربية لنسبة الحسم، وبذلك تكون فرصة نتنياهو إلى سدة حكم كيان الاحتلال الإسرائيلي قد انتهت، ولكن إذا فشل أحد الأحزاب العربية بالوصول إلى نسبة الحسم يكون بنيامين نتنياهو أقرب الى سدة حكم الاحتلال.

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