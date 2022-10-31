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رئيس السلطة القضائية: إنهاء أعمال الشغب من مطالب الشعب الرئيسية

رئيس السلطة القضائية: إنهاء أعمال الشغب من مطالب الشعب الرئيسية
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

اشار رئيس السلطة القضائية إلى طلب الشعب من اجهزة قوى الامن الداخلي و السلطة القضائية لانهاء أعمال الشغب وقال: ان القبض على الجناة ومرتكبي أعمال الشغب الأخيرة خاصة مسببي حادث شاهجراغ الإرهابي هو من مطالب الشعب .

العالم - ايران

واعرب رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي عن تعازيه للشعب الايراني بمناسبة استشهاد عدد من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في شيراز وقال: إن الحادث الإرهابي في مرقد شاهجراغ له دروس لأصدقاء وأعداء إيران الإسلامية.

وتابع رئيس القضاءقائلا: هذا الحادث الارهابي أظهر أن الإرهابيين والقتلة المدعومين من الولايات المتحدة والصهاينة والبريطانيين وغيرهم، هم مجرمون أشرار يرتكبون أفعالًا حتى الحيوانات تتجنبها والجميع رأى أن هؤلاء المجرمين لا يرحمون حتى طفل بريء محصن بين ذراعي أمه.

واعتبر رئيس الجهاز القضائي أن أحد الدروس المستفادة من حادثة شاهجراغ الإرهابية هو الكشف عن كذبة باسم التغطية الاعلامية الحرة والمستقلة من قبل الغربيين وقال: إن وسائل الإعلام التابعة للغرب لم تغط الجريمة التي حدثت في ضريح شاهجراغ فإن وسائل الإعلام نفسها تسلط الضوء على الاخبار في الحالات التي تتطلبها مصالح النظام الاستبدادي و تضخمها ، ولكن في مواجهة جريمة إرهابية شبيهة بالحادثة المفجعة في شيراز تشوه الأجهزة الاعلامية التابعة للنظام الاستبدادي الحقيقة وخلافا لادعاءاتهم الكاذبة فهم لا يسمحون حتى لشعوب العالم أن يطلعوا على وحشية الإرهابيين المرتزقة لامريكا وحلفائها.

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