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الرئيس اللبناني: مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور والتوافق على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا

الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

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