الصين: الساسة الأمريكيون أعادوا نظرية "التسريب المخبري" لكورونا لتشويه سمعتنا

العالم _ أسيا و الباسفيك

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي، إلى أن "الساسة الأمريكيين أعادوا بدافع نوايا سيئة صياغة نظرية "التسريب المختبري" من أجل تشويه سمعة الصين، في تجاهل للحقائق"، مؤكدا أن "تلك الأفعال ستؤدي فقط إلى إعاقة تتبع الأصول العلمية للفيروس، وتقويض التعاون الدولي لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد".

وجاءت تصريحات ليجيان ردا على تقرير حديث صادر عن مجلة "فانيتي فير" الأمريكية، والذي يتناول من جديد النظرية القائلة إن "كوفيد-19" نتج عن حادث تسرب من معمل في مدينة ووهان الصينية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على أن موقف بلاده من تتبع أصول فيروس "كورونا" المستجد ثابت، وأن الصين طالما دعمت وشاركت في تعقب الأصول العالمية القائمة على العلم، مؤكدا في الوقت معارضته بشدة جميع أشكال التلاعب السياسي.