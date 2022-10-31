شاهد.. مراسل العالم: اللامبالاة تسود المستوطنين ازاء انتخابات الكنسيت

العالم - مراسلون

وأضاف، ان فشل السيطرة الامنية واستقرار الوضع الامني في كيان الاحتلال الاسرائيلي يسيطر على المشهد الانتخابي في ظل أزمة حزبية سياسية يعاني منها منذ اكثر من اربع سنوات.

وأوضح مراسلنا، أن هناك عدم استقرار للمشهد السياسي في كيان الاحتلال الاسرائيلي بحيث ينعكس على أي حكومة يتم تشكيلها بعد اجراء انتخابات الكنيست.

وأشار مراسلنا، الى أن اللامبالاة تسود المستوطنين ازاء انتخابات الكنسيت نتيجة الازمة السياسية الحزبية.

واوضح مراسل العالم، ان استطلاعات الرأي تشير بان الازمة السياسية في كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد انتخابات الكنيست ستتواطأ لأن المعسكر اليمني المتطرف بزعامة بنيامين نيتناهو ومعسكر الوسط بزعامة يائير لابيد لن يتمكنا من تشكيل حكومة مستقرة في ظل تقارب المعسكرين بالاصوات، موضحا أنه اذا تم تكليف معسكر بنيامين نتياهو لن يستطيع الوصول الى 61 مقعدا من أجل تشكيل الحكومة وانما سيصل الى 60 مقعدا، وكذلك حزب يائير لابيد سيصل الى 58 مقعدا.

يذكر أن انتخابات الكنيست هي الـ25 في تاريخ كيان الاحتلال الاسرائيلي والخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث لم تتمكن المنظومة السياسية التي تتشكل بعد كل انتخابات من الصمود لعدة أشهر ليتم بعدها الإعلان عن حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة.

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