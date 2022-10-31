انتخابات الكنسيت تجري وسط غضب المستوطنين.. لماذا؟

العالم - مراسلون

تشهد الحلبة السياسية في كيان الاحتلال الاسرائيلي حالة من الانقسام ما قد يسفر عن مشهد انتخابي غير متوقع، وتأتي هذه الانتخابات وسط تصاعد للمقاومة الفلسطينية وانعكاس فشل المنظومة الامنية خلال الاشهر الماضية مما أنعكس على الشارع داخل الكيان وسيطرة عليه حالة من الغضب وفقدان الثقة بالمستوى السياسي والامني، ما ينعكس على المشاركة بهذه الانتخابات ناهيك عن حالة الخلافات الداخلية الحزبية داخل كل معسكر في وضع يتخوف منه المستوطنين أن يأخذ كيانهم إلى تفكك من داخله.



وتتنافس في هذه الانتخابات الخامسة والتي تجري في أقل من اربعة اعوام 40 قائمة انتخابات، على 120 مقعدا برلمانيا، ويسعى التكتل الرئيسيين حاليا، الأول بزعامة رئيس الحكومة، يائير لابيد، ويضم أحزابا يسارية ومن الوسط وأخرى يمينية وحزب عربي، والذي اجتمعوا على أجندة واحدة وهي الإطاحة برئيس الحكومة آنذاك، بنيامين نتنياهو.

أما الكتلة الثانية، والتي تعد أكثر انسجاما من حيث التوجه، يرأسها زعيم المعارضة الحالي، نتنياهو، وتضم الأحزاب اليمينية والدينية.



تفتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست، ولا يزال المعطى الأكثر ثباتا الذي تؤكده الوقائع مشفوعة بتنبؤات استطلاعات الرأي يشير إلى أن المأزق السياسي الإسرائيلي مرشح للاستمرار.

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