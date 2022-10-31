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ايران توافق على استضافة مكتب امانة اتحاد البرلمانات الاسلامية على اراضيها

ايران توافق على استضافة مكتب امانة اتحاد البرلمانات الاسلامية على اراضيها
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

 وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية مع امانة اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، اتفاقا يقضي بانشاء مكتب الامانة داخل الاراضي الايرانية.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بطهران، بين وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" و الامين العام لاتحاد البرلمانات الاسلامية "محمد قريشي نياس" والوفد المرافق له.

وفي تصريح خلال هذا اللقاء، نوه "امير عبداللهيان" الى الدور الاساسي الذي تضطلع به البرلمانات الاسلامية في سياق التشريع واقرار قاعدة قانونية موحدة بين الدول الاعضاء.

واثنى وزير الخارجية، على موقف امانة اتحاد البرلمانات الاسلامية في ادانة الهجوم الارهابي الذي استهدف مرقد "السيد شاهجراغ" بمدينة شيراز (جنوب البلاد).

في المقابل، اعرب الامين العام لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي "محمد قريشي نياس"، عن تقديره لقاء الدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية الى هذا الاتحاد، بما في ذلك الموافقة على انشاء مكتب له داخل البلاد.

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