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الخارجية الايرانية تفرض عقوبات على 10 أشخاص و4 كيانات أميركية لتحريضها على العنف في ايران

الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

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