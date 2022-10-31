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وزارة الدفاع الروسية: لا مجال لضمان سلامة أي شيء في هذه المنطقة حتى تتعهد أوكرانيا التزامات إضافية بعدم استخدام هذا الطريق لأغراض عسكرية

الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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