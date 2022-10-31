طهران تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات الأمريكية

العالم - ايران
وفيما يلي قائمة بالافراد والمؤسسات التي تم فرض عقوبات عليها :
الأشخاص الحقيقيون:
1- مايكل كوريلا قائد قيادة الجيش الأمريكي في المنطقة (CENTCOM)
2- جريجوري جيلوت نائب قائد القيادة المركزية
3- سكوت ديزورميكس قائد القاعدة الجوية الأمريكية في أربيل العراق
4- خوان زاراتي رئيس مركز القوة المالية والاقتصادية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد المشروع الأمريكي
5- مارك والاس ، المدير التنفيذي للتحالف ضد إيران النووية (يواني)
6- والي أديمو ، قائممقام ونائب وزير الخزانة الأمريكية
7- أليكسي جرينكويك قائد الفرقة التاسعة في سلاح الجو الأمريكي
8- آن نيوبرغر ، مستشارة الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة في مجال السيبرانية والتقنيات الناشئة
9- إسحاق جونسون ، قيادة الشؤون المدنية والعمليات النفسية بالجيش الأمريكي
10- بريان نلسون ، نائب مدير الاستخبارات المالية والإرهاب بخزانة الولايات المتحدة
▪️ الكيانات القانونية
1- مؤسسة التحالف ضد إيران النووية الملقبة ((يواني)).
2- وكالة المخابرات المركزية (CIA)
3- الفرقة التاسعة للقوات الجوية الأمريكية
4- الحرس الوطني الأمريكي
ويخضع الأشخاص والمؤسسات المذكورين أعلاه ، وفقا للمواد 6 و 7 و 8 من القسم السادس من القانون السالف الذكر ، لحظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية. الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي ، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي التي ستكون تحت ولاية جمهورية إيران الإسلامية.
وستتخذ جميع المؤسسات والهيئات في جمهورية إيران الإسلامية ، بناء على موافقات الجهات المختصة ، الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.