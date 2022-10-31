طهران تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات الأمريكية

العالم - ايران

وفيما يلي قائمة بالافراد والمؤسسات التي تم فرض عقوبات عليها :

الأشخاص الحقيقيون:

1- مايكل كوريلا قائد قيادة الجيش الأمريكي في المنطقة (CENTCOM)

2- جريجوري جيلوت نائب قائد القيادة المركزية

3- سكوت ديزورميكس قائد القاعدة الجوية الأمريكية في أربيل العراق

4- خوان زاراتي رئيس مركز القوة المالية والاقتصادية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد المشروع الأمريكي

5- مارك والاس ، المدير التنفيذي للتحالف ضد إيران النووية (يواني)

6- والي أديمو ، قائممقام ونائب وزير الخزانة الأمريكية

7- أليكسي جرينكويك قائد الفرقة التاسعة في سلاح الجو الأمريكي

8- آن نيوبرغر ، مستشارة الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة في مجال السيبرانية والتقنيات الناشئة

9- إسحاق جونسون ، قيادة الشؤون المدنية والعمليات النفسية بالجيش الأمريكي

10- بريان نلسون ، نائب مدير الاستخبارات المالية والإرهاب بخزانة الولايات المتحدة

▪️ الكيانات القانونية

1- مؤسسة التحالف ضد إيران النووية الملقبة ((يواني)).

2- وكالة المخابرات المركزية (CIA)

3- الفرقة التاسعة للقوات الجوية الأمريكية

4- الحرس الوطني الأمريكي

ويخضع الأشخاص والمؤسسات المذكورين أعلاه ، وفقا للمواد 6 و 7 و 8 من القسم السادس من القانون السالف الذكر ، لحظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية. الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي ، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي التي ستكون تحت ولاية جمهورية إيران الإسلامية.

وستتخذ جميع المؤسسات والهيئات في جمهورية إيران الإسلامية ، بناء على موافقات الجهات المختصة ، الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.





