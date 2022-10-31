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طهران تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات الأمريكية

طهران تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات الأمريكية
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية، انه بناء على موافقات السلطات المختصة وبما يتماشى مع تنفيذ القانون ((مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة) تمت الموافقة في 22 أغسطس 2016 ، على فرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات التالية بناء على المادتين 4 و 5 من القانون المذكور أعلاه ولأسباب ارتكاب أنشطة ضد حقوق الإنسان، والتدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية، والترويج للعنف والفوضى في إيران، التحريض على الأعمال الإرهابية والتشجع عليها ، التصدى لجهود وأنشطة جمهورية إيران الإسلامية في مكافحة الإرهاب ، وفي نهاية المطاف زيادة الضغوط على الشعب الإيرانية ، والتي هي مثال للإرهاب الاقتصادي .

العالم - ايران

وفيما يلي قائمة بالافراد والمؤسسات التي تم فرض عقوبات عليها :

الأشخاص الحقيقيون:

1- مايكل كوريلا قائد قيادة الجيش الأمريكي في المنطقة (CENTCOM)

2- جريجوري جيلوت نائب قائد القيادة المركزية

3- سكوت ديزورميكس قائد القاعدة الجوية الأمريكية في أربيل العراق

4- خوان زاراتي رئيس مركز القوة المالية والاقتصادية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد المشروع الأمريكي

5- مارك والاس ، المدير التنفيذي للتحالف ضد إيران النووية (يواني)

6- والي أديمو ، قائممقام ونائب وزير الخزانة الأمريكية

7- أليكسي جرينكويك قائد الفرقة التاسعة في سلاح الجو الأمريكي

8- آن نيوبرغر ، مستشارة الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة في مجال السيبرانية والتقنيات الناشئة

9- إسحاق جونسون ، قيادة الشؤون المدنية والعمليات النفسية بالجيش الأمريكي

10- بريان نلسون ، نائب مدير الاستخبارات المالية والإرهاب بخزانة الولايات المتحدة

▪️ الكيانات القانونية

1- مؤسسة التحالف ضد إيران النووية الملقبة ((يواني)).

2- وكالة المخابرات المركزية (CIA)

3- الفرقة التاسعة للقوات الجوية الأمريكية

4- الحرس الوطني الأمريكي

ويخضع الأشخاص والمؤسسات المذكورين أعلاه ، وفقا للمواد 6 و 7 و 8 من القسم السادس من القانون السالف الذكر ، لحظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية. الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي ، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي التي ستكون تحت ولاية جمهورية إيران الإسلامية.

وستتخذ جميع المؤسسات والهيئات في جمهورية إيران الإسلامية ، بناء على موافقات الجهات المختصة ، الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.



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طهران تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات الأمريكية