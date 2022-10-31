شاهد.. الهالوين بين رغبات محمد بن سلمان والشريعة الاسلامية

العالم - خاص بالعالم

إنه ليس فلم wrong turn بأجزائه الستة ولا النسخة العربية منه فكل ما يجري هنا غربي الأطوار عربي الأفعال ما يناقض المبادئ الإسلامية التي تسمو بها أرض الوحي فقد أحدث الاحتفال في المملكة العربية السعودية بعيد الهالوين جدلا واسعا وانتقادا كبيرا في أوساط الشارع السعودي والدول الإسلامية وأصابع الاتهام تستهدف محمد بن سلمان.

ولقي الحدث انتقادا كبيرا من الآلاف من المسلمين و أكدوا أن الذي يحدث تشبها بالغرب ولا يمت للإسلام الحنيف بأي صلة خاصة أن السعودية تعتبر من أهم بلاد المسلمين وذلك لوجود الكعبة المشرفة فيها وكذلك الحرمين الشريفين.

فمن مخرجات بدعة الهالووين تعرض هذه السيدة للتحرش أثناء احتفالها بالهالووين أو حفلة التنكر فهي صورة تعطي انطباعا عن انحطاط ما يهدف إليه هذا الاحتفال.

وكانت ردود الأفعال واسعة لما حصل في السعودية وخلال احتفال الهالوين من العرب والمسلمين في العالم حيث عبروا عن دهشتهم من قرار يحلل الهالوين ويحرم المولد النبوي الشريف.

ومنهم من اعتبر هذا الاحتفال المرعب بداية لتجاهل الدين الإسلامي والخوف من القادم.

إنها السعودية بعد ولي العهد محمد بن سلمان قد تفاجئ العالم بأشياء تناقض الشريعة التي انطلقت من أراضيها وبرعاية رسمية حيث لا يستطيع أحد من العلماء أو عامة الناس إنكاره بأي وسيلة من الوسائل.

وبين كل ما حصل في السعودية والاحتمالات التي سوف تحصل هل إصلاحات بن سلمان ستنسف التغني بـ سعودي والحكم شرع الله؟