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بوتين وعلييف وباشينيان يصدرون بيانا مشتركا

بوتين وعلييف وباشينيان يصدرون بيانا مشتركا
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بيانا مشتركا يوم الاثنين، عقب قمة سوتشي.

العالم-اوروبا

واتفقت أرمينيا وأذربيجان على الامتناع عن استخدام القوة والتهديد، وأعاد الأطراف الثلاثة تأكيد التزامهم بالامتثال لاتفاقيات 9 نوفمبر 2020.

كما أكدت روسيا أنها ستساعد في التحضير لتوقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا.

واتفقت أرمينيا وأذربيجان على مناقشة جميع المشاكل وفقا لميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألماتي عام 1991.

وأشارت موسكو ويريفان وباكو إلى أهمية إطلاق اتصالات ثلاثية بين البرلمانات لبناء الثقة، مشيرين إلى المطالبة بجهود قوات حفظ السلام الروسية لتحقيق الاستقرار في منطقة القوقاز.

وأكد الأطراف أنهم سيبذلون جهودا إضافية لحل سريع لجميع المشاكل والقضايا الإنسانية المتبقية.

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بوتين وعلييف وباشينيان يصدرون بيانا مشتركا

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