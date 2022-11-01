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شاهد.. قضايا ساخنة اكتسحت شبكات التواصل في العالم العربي

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج "هاشتاغ" في أحدث حلقاته أهم القضايا التي اكتسحت شبكات التواصل في العالم العربي، حيث كانت الحصة الكبرى للسعودية التي يوما بعد يوم تقترب أكثر من التطبيع العلني مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - هاشتاغ

يبدو أن القطاع المصرفي والإستثمارات ورقة جيدة للترويج للتطبيع بشكل سلس، وهو ما تقوم به السعودية من خلال إستقبالها مدير بنك ليومي أكبر بنك في الكيان الاحتلال الإسرائيلي سامر حاج يحيى الذي زار السعودية وكال المديح لولي العهد محمد بن سلمان.

وعلق الناشطون على مواقع التواصل في العالم العربي مستغربين من تسارع وتيرة التطبيع السعودي الإسرائيلي.

وأماموسم الرياض، فعاليات باتت معروفة بالبذخ الكبير لتلميع صورة السعودية عالميا، لكن ما يخرج من فعاليات هذا الموسم السياحي يكشف عن عمليات تحرش واسعة النطاق وتجاوزات أقل ما يقال فيها إنها غريبة عن المجتمع السعودي. وآخر إبداعات موسم الرياض وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، إحتفالات الهالوين في الرياض.

وحول هذا الموضوع شهدت مواقع التواصل في العالم العربي إنتقادات كثيرة لما يشهده موسم الرياض من تجاوزات أخلاقية وثقافية.

والى موضوع آخر، في كل مرة يظن الإحتلال الإسرائيلي أنه تخلص من رد فلسطيني، يأتيه رد أقوى، "عملية كريات أربع" في الخليل مثال جديد ومتجدد على قوة الرد الفلسطيني الذي يبدو أنه سيستمر طالما الإحتلال موجود، وهذا ما يخيف كيان الإحتلال وقادته.

وتفاعل رواد شبكات التواصل بشكل واسع مع عملية كريات أربع.

أم لبنان، قد إنتهى عهد الرئيس اللبناني ميشال عون، ست سنوات قضاها في منصب رئاسة الجمهورية تعرض خلالها لشتى أنواع الهجمات الإعلامية والسياسية داخليا وخارجيا.

ميشال عون ودع اللبنانيين ومناصريه في اليوم الأخير له رئيسا للبنان، حيث أعلن توقيعه على مرسوم اعتبار حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة، وبالتالي لا يحق لها تسلم مهام رئيس الجمهورية.

وتفاعل اللبنانيون على مواقع التواصل مع انتهاء رئاسة ميشال عون.

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