هكذا بن سلمان يحاول سلخ السعودية من المحيط الاسلامي

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وآخر إبداعات موسم الرياض وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، إحتفالات الهالوين في الرياض، والباقي في هذا

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إنتقادات كثيرة لما يشهده موسم الرياض من تجاوزات أخلاقية وثقافية، حيث كتب "كريم محمد" حول هذا الموضوع مغردا: "اقولها لله، ما يحدث في السعودية من هبل وخبل وجنون هو محاوله سلخ المملكة من محيطها العربي والإسلامي،"إسرائيل" هدفها السعودية".



وغرد "فيصل" كاتبا حول هذا الموضوع: "العربية و إم بي سي علقوا على فتوى عدم جواز وضع المسلمة لصورتها في الانترنت وهاجمت الشيخ عثمان الخميس، لكن إنسى يعلقون على الإختلاط المبتذل والتحام اللحم في اللحم والتحرش الجماعي في حفلات وتهريج موسم الرياض".



وجاء في حساب "مستغرب" حول هذا الموضوع: "الاحتفالات بعيد الهالوين والانفتاح الذي نشاهده في موسم الرياض وموسم الدرعية هو نتاج تربية مجموعة إم بي سي، من التسعينات وهي تضرب في عقائد الناس ومسلماتهم برعاية ولاة الامر ويقولون عن دولتهم انها اسلاميه وتحافظ على الدين".



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