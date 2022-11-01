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مراسم استقبال رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان" في العاصمة الايرانية طهران

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

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