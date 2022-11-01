رئيس وزراء ارمينيا يصل الى طهران

العالم - ايران

وتأتي زيارة الضيف الارميني الى طهران على رأس وفد سياسي– اقتصادي من بلاده تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية السيد "ابراهيم رئيسي".

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس " رئيسي " الضيف الارميني بصورة رسمية في مجمع سعد آباد الثقافي – التاريخي، ثم يتم بعد ذلك اجراء المحادثات الثنائية وبالتالي التوقيع على وثائق التعاون بين المسؤولين الايرانيين والارمينيين.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ، قد زار ارمينيا قبل فترة والتقى رئيس الوزراء الارميني «نیکول باشینیان» وبحث معه آخر تطورات العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة.

وأكد عبداللهيان خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات مع الجيران ، بما في ذلك أرمينيا ، في السياسة الخارجية للحكومة ، ودعم إيران لارساء دعائم سلام دائم بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا ، وحل الخلافات الحدودية وتثبيت الحدود وكذلك وحدة أراضي دول المنطقة ، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي داخل المنطقة من أجل تعزيز الجوار.

ودعا وزير الخارجية الايراني إلى افتتاح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابان لتطوير العلاقات بين البلدين وخاصة التجارة والنقل والشحن والتجارة العابرة ، ورحب بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية أرمينيا في تبريز.

كما أشار إلى التبادل التجاري البالغ 700 مليون دولار بين البلدين ووجود امكانات في مجالات التجارة والطاقة والزراعة ومقايضة الكهرباء والغاز ، وقال : في المرحلة الأولى ينبغي زيادة حجم التبادل إلى مليار دولار وبذل المساعي في المرحلة اللاحقة لرفع حجم التبادل إلى ثلاثة مليارات دولار.

وشدد على ضرورة الحفاظ على ممر "شمال – جنوب" عبر أرمينيا وتطويره ، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعارض أي تغيير جيوسياسي وتغيير في حدود المنطقة.

كما أشار وزير الخارجية الايراني إلى معارضة إيران لوجود قوات أجنبية في المنطقة ، وضرورة توظيف واستغلال الفرص في المنطقة ، بما في ذلك آلية 3 + 3 ، وأضاف أن مشاكل هذه المنطقة يجب تسويتها من قبل دول المنطقة.

بدوره أكد رئيس وزراء جمهورية أرمينيا ، نيكول باشينيان ، على الاستعداد لتطوير التعاون مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، مثمناً المواقف المبدئية لإيران فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة ودعم اقرار السلام والاستقرار في منطقة القوقاز.

كما أكد باشينيان المواقف المنطقية لايران في محادثات عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي ، وهنأ بافتتاح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابان ، واعتبر افتتاحها بأنه علامة على إرادة الطرفين لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون.