إعلامي جزائري يهاجم زعماء دول التطبيع المعتذرين عن حضور القمة!

العالم- الجزائر

وقال دراجي في حسابه عبر "تويتر": "الذين حولوا التطبيع مع "إسرائيل" إلى تحالف سياسي ضد فلسطين، وعسكري ضد من يقف مع نصرة الفلسطينيين كانوا سيحضرون القمة صاغرين لو كانت لأجل لم الشمل مع "إسرائيل".

وأوضح أنه "لذلك سعوا إلى إفشال قمة الجزائر، ثم غابوا عنها تجنبا للإحراج، وخوفا على مشاعر سادتهم في أمريكا و"إسرائيل".

وجاء هجوم دراجيفي ظل إعلان زعماء دول التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي عن غيابهم عن فعاليات القمة العربية في الجزائر، والتي ستشكل القضية الفلسطينية إحدى الملفات المهمة فيها.

وكانت وسائل إعلام إماراتية قد أعلنت أن "محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هو من سيترأس الوفد الإماراتي المشارك بالقمة العربية".

كما أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، "غيابه عن القمة العربية"، وأصدر بيانا أعرب فيه، عن" تطلعه لنتائج القمة العربية 31 التي ستُعقد في الجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل، لما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي وتحقيق تطلعات الشعوب العربية للأمن والنماء والازدهار".

والإثنين، كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن الملك المغربي محمد السادس سيغيب رسميا عن القمة العربية بالجزائر.

وقال بوريطة "يتعذر على الملك المغربي حضور القمة العربية لاعتبارات إقليمية" على حد قوله.

كما أعلن الملك الأردني الملك عبدالله الثاني" اعتذاره عن حضور القمة في حين أكد تكليف نجله بقيادة وفد الأردن للقمة.