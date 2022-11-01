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'حماس': انتخابات الاحتلال لن تضفي عليه أي شرعية ولن تغير من طبيعة الصراع

'حماس': انتخابات الاحتلال لن تضفي عليه أي شرعية ولن تغير من طبيعة الصراع
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن توجه المجتمع الإسرائيلي ومستوطنيه لانتخابات الكنيست اليوم لن يضفي على الكيان الغاصب أي شرعية أو يغير من طبيعة الصراع معه وسيبقى احتلالا جاثما على أرضنا ومغتصبا لحقوقنا وزواله حتمي.

العالم - فلسطين

وأكدت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع في بيان، أن شعبنا سيواصل حقه المشروع في المقاومة دفاعًا عن أرضه ومقدساته، "ولن يلتفت للانتخابات أو مخرجاتها مهما كانت نتائجها".

وتابع "نظرًا لمختلف الأحزاب الصهيونية المتنافسة في الكيان أنها أحد مكونات الاحتلال الصهيوني لأرضنا وقائمة على عداء شعبنا وانتهاك حرمة الأقصى واقتحامه ولا نعول على نتائج انتخاباتها".

وقال القانوع "إن أي حكومة نتاج هذه الانتخابات لن تضعف من ثورة شعبنا المتصاعدة ضد الاحتلال في الضفة وموقفنا منها هو استمرار المقاومة حتى دحر عن كل أراضينا".

وانطلقت صباح يوم الثلاثاء، عملية الاقتراع لانتخابات "الكنيست" الإسرائيلية الـ 25، وهي الخامسة في أقل من أربع سنوات، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

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