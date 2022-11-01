شاهد.. مراسل العالم يكشف الأزمة الحقيقية في انتخابات كيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

واوضح مراسلنا، أن بازار الانتخابي في كيان الاحتلال ياتي في ظل أزمة سياسية وحزبية تعصف في المشهد السياسي لكيان الاحتلال، وكذلك متزاما مع تصاعد المقاومة الفلسطينية وبالتحديد في الضفة الغربية المحتلة التي أفشلت الاجهزة الاستخبارية في كيان الاحتلال.

واشار مراسلنا، الى أن اللامبلاة تسيطر على المستوطنين ازاء العملية الانتخابية في كيان الاحتلال نتيجة الازمة السياسية التي يشهدها كيان الاحتلال.

واوضح مراسل العالم، بحسب اللجنة المركزية لانتخابات كيان الاحتلال بأن الاقبال على صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح الاولى كان لا بأس به من قبل المستوطنين.

واضاف، أن التصويت في انتخابات كيان الاحتلال سيتواصل حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء ومباشرة ستتم عملية فرز الاصوات الاولية واعلان النتائج الاولية ومن الفائز بمقاعد كنسيت كيان الاحتلال.

واشار مراسلنا ان الازمة الحقيقية في انتخابات كيان الاحتلال تاتي بعد اعلان نتائج الانتخابات حيث من يستطيع ان يشكل حكومة تستقر لعدة سنوات.

هذا فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين في كيان الاحتلال للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست 25.



ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت أكثر من ستة ملايين ناخب ونصف، فيما يبلغ عدد القوائم المتنافسة في الانتخابات، أربعين قائمة تتنافس على مئة وعشرين مقعدا في الكنيست.

ويصوت الناخبون المستوطنون في خامس انتخابات خلال أقل من أربع سنوات، ويحاول فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نيتياهو للعودة إلى السلطة.

وجاءت الانتخابات الخامسة بعد انهيار ما يسمى ائتلاف التغيير؛ الذي جمع ثمانية أحزاب متباينة نجحت في الإطاحة بنتانياهو من رئاسة الوزراء لكنها فشلت في النهاية في تحقيق الاستقرار السياسي.

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