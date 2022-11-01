ما وراء اطلاق مبادرة "لينتصر الشعب" قبيل الانتخابات التونسية، واهدافها؟

خاص العالم

وقال حمدي في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" تحت عنوان "مبادرة (لينتصر الشعب) وتحولات المشهد السياسي في تونس": ان التيار اطلق هذه المبادرة الوطنية منذ مدة، وانها جاءت نتيجة لحوارات دامت اشهر، وليست وليدة الساعة، مشيراً الى انها تضم عناصر من التيار الشعبي وكذلك النخب الوطنية السياسية ومستقلين وفنانين ونقابيين وحقوقيين.

واوضح حمدي،ان هذه المبادرة اتت بعد 25 جويليه خاصة وان تونس على ابواب الانتخابات النيابية في ديسمبر المقبل، وان الهدف منها ليس انتخابي فقط، بل انه جزء من مسار ايجاد حالة وطنية لدخول مرحلة الانتخابات القادمة.

وشدد حمدي على ان الهدف الاشمل من مبادرة "لينتصر الشعب" هو محاولة تأسيس نواة لكتلة وطنية تاريخية تستطيع ان تملأ الفراغ وقيادة المشروع الوطني، وان من ضمن الاهداف الرئيسية التي تم الاعلان عنها في البيان التأسيسي لهذه المبادرة، بان هناك جملة من القيم والمبادئ السياسية على غرار السيادة الوطنية والعدل الاجتماعي والمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الماضي، وعلى غرار تموقع تونس في خضم هذا الصراع الدولي المحتدم والافق الذي يجب ان تكون فيه تونس ضمن الخارطة الدولية.

واضاف حمدي، ان هناك قيم اخرى تنظيمية، ورأى التيار الشعبي بعد الاتعاض من تجارب الماضي، والمحاصصة الحزبية التي ادت الى فشل الكثير من التجارب، ان التنظم المركزي يجب ان يكون مرنا وافقيا، بما يسمح للمناضلين من مختلف الجهات، بان يحددوا هم مرشيحهم في دوائرهم دون ان تكون هناك املاءات او وصايا على المرشحين.

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