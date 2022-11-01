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شاهد.. التيار الشعبي في تونس يطرح مبادرة وطنية تتخطى الحزبية

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

اعلن الأمين العالم للتيار الشعبي في تونس محمد زهير حمدي ان التيار اطلق مبادرة وطنية قبيل الانتخابات الهدف منها خلق اطار وطني اكبر من الحزبية.

العالم - خاص بالعالم

وقال حمدي في حديث لقناة العالم الإخبارية خلال برنامج "ضيف وحوار" الذي سيبث لا حقا: "أعلنا عن مبادرة وطنية أطلقنا عليها اسم" لينتصرالشعب "، من أجل الدعوة لأطر أوسع وأكبر من الأحزاب، لأن الأحزاب احياءا لا تستطيع بما لها من إمكانيات أن تؤدي المهمة بمفردها، نحن دعونا لتكون هناك حالة وطنية أوسع من الحزب، وتضم مختلف هذه القوى سوى كانت أفراد أو أحزاب أو منظمات أو جمعيات من أجل تأمين إنجاز هذه المهمة (الانتخابات في تونس)".

وتابع: "المهمة المركزية الآن هي أن تكون هناك كتلة وطنية متوازنة في البرلمان القادم ونكون نحن كتيار شعبي ضمن هذه الحالة".

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