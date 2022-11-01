مراسل العالم: كيان الاحتلال امام تغييرات دراماتيكية في الانتخابات

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، أن كيان الاحتلال امام تغييرات درماتيكية على اثر ارتفاع المصوتين في الانتخابات للكنيست ال 25، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء 15.9%.

واوضح مراسلنا، أن الارتفاع في نسبة التصويت في الانتخابات على صعيد الاراضي الفلسطينية المحتلة لم يشاهد منذ عام 1981.

واشار مراسل العالم الى أن عمليات الاقتراع في انتخابات كيان الاحتلال الاسرائيلي مازالت مستمرة.

وكان افاد مراسلنا، بأن الانتخابات في كيان الاحتلال بدأت منذ الساعة السابعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة.

وأضاف مراسلنا، ان كل المرشحين لانتخابات كيان الاحتلال يدعون الناخبين ليذهبوا الى صناديق الاقتراع من اجل التصويت لزج عجلة الانتخابات المتعثرة الى الامام.

واوضح مراسلنا، ان التنافس في ركب انتخابات كيان الاحتلال يجري من أجل احراز 61 مقعدا في الكنسيت حتى يستطيع الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومته.

واشار مراسلنا الى أن انتخابات كيان الاحتلال يتنافس في حلبتها معسكرين الاول يمني متطرف بزعامة رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نيتياهو والثاني معسكر رئيس حكومة الاحتلال الحالي يائير لابيد، موضحا أن نسبة التصويت اذا ارتفعت لدى المستوطنين ستكون لمحصلة يائير لابيد، واذا انخفضت ستكون لمصلحة نيتنياهو.

هذا فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين في كيان الاحتلال للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست 25.



ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت أكثر من ستة ملايين ونصف الميلون ناخب، فيما يبلغ عدد القوائم المتنافسة في الانتخابات، أربعين قائمة تتنافس على مئة وعشرين مقعدا في الكنيست.

ويصوت الناخبون المستوطنون في خامس انتخابات خلال أقل من أربع سنوات، ويحاول فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نيتياهو للعودة إلى السلطة.

وجاءت الانتخابات الخامسة بعد انهيار ما يسمى ائتلاف التغيير؛ الذي جمع ثمانية أحزاب متباينة نجحت في الإطاحة بنتانياهو من رئاسة الوزراء لكنها فشلت في النهاية في تحقيق الاستقرار السياسي.

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