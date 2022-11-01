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"مذبحة جديدة".. مسلسل الإعدامات الجماعية مستمر في السعودية

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار السلطات السعودية حكما باعدام 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل؛ يأتي الحكم الصادر رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا.

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