بينهم أطفال.. إصابة 14 أمريكيا بإطلاق نار في مدينة شيكاغو

العالم - الأميركيتان

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مدير شرطة شيكاغو ديفيد براون، قوله: "إن 14 شخصا بينهم أطفال بعمر ثلاث و11 و13 سنة أصيبوا في حادث إطلاق نار وقع ليلة حفلات الهالوين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعضهم في حالة حرجة".



وأشار إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود اثنين على الأقل من مطلقي النار شوهدوا عبر كاميرات المراقبة، ويبدو أنهم أطلقوا النار بشكل عشوائي على الحشد دون وجود دافع معروف لإطلاق النار، بينما تنتظر الشرطة الانتهاء من العلاج حتى يتمكنوا من إجراء مقابلات معهم.



الجدير ذكره أن الولايات المتحدة تشهد حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.