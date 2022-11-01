مظاهرات احتجاجية ضد 'قسد' بريف دير الزور الشرقي

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية أن العشرات من أهالي بلدة جديد بكارة بالريف الشرقي خرجوا اليوم بمظاهرة احتجاجية على ممارسات ميليشيا “قسد”، وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل وسرقة النفط ونهب خيرات الجزيرة السورية من قبل الميليشيا بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيس المؤدي إلى البلدة بالإطارات المشتعلة والحجارة، مرددين هتافات تدعو إلى طرد ميليشيا “قسد” من المنطقة وإنهاء اعتداءاتها وجرائمها بحق الأهالي.

وخرج العشرات من أهالي بلدة ذيبان بالريف الشرقي لدير الزور أمس الأول بمظاهرة ضد ميليشيا “قسد” بعد مقتل امرأة من أهالي القرية خلال مداهمة مجموعات مسلحة من الميليشيا القرية، وإطلاقها الرصاص الحي عشوائياً، خلال اقتحامها المنازل فيها.