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الإحتلال يقمع مسيرات للفلسطينيين لدعم نابلس واختناقات في صفوف المتظاهرين

الإحتلال يقمع مسيرات للفلسطينيين لدعم نابلس واختناقات في صفوف المتظاهرين
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، مسيرة للمطالبة برفع الحصار عن مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، موقعة عددا من الإصابات بالاختناق.

العالم - فلسطين

وشارك العشرات بالمسيرة التي انطلقت من شارع القدس باتجاه حاجز حوارة جنوبي نابلس بدعوة من الفصائل والمؤسسات، مرددين هتافات تطالب برفع الحصار عن المدينة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين الذين حاولوا اقتلاع البوابة الإلكترونية التي تغلق الحاجز.

ويفرض الاحتلال حصارا على جميع مداخل المدينة ومخارجها، منذ 3 أسابيع بعد تصاعد عمليات المقاومة ومقتل أحد جنود الاحتلال غربي المدينة.

ويؤثر الحصار سلبا على مختلف مناحي الحياة اليومية لسكان المدينة ومحيطها بالإضافة لمحافظات شمال الضفة الغربية بشكل عام.

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الإحتلال يقمع مسيرات للفلسطينيين لدعم نابلس واختناقات في صفوف المتظاهرين

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