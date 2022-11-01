مراسل العالم: نسبة المشاركة متدنية وفق لجنة الانتخابات الإسرائيلية + فيديو

العالم – كيان الاحتلال

وفي اتصال مباشر قال الزميل خضر شاهين إنه ووفق آخر إحصائية بما يتعلق بحجم المشاركة والتي صدرت من قبل اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية أن أكثر من 30 بالمئة كانت نسبة التصويت منذ الساعة 7:00 صباحا حتى 14:00 بتوقيت القدس المحتلة، وهي نسبة عالية.

وبشأن مشاركة المستوطنين والإسرائيليين في هذه الانتخابات لفت مراسلنا أن جل المشاركات والتصويت والإقبال هي من عناصر اليمين في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن النسبة ما زالت متدنية وفق لجنة الانتخابات المركزي الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه وفي الوسط العربي الفلسطيني قد وصلت النسبة إلى 12 بالمئة مقارنة بالانتخابات السابقة، وقال: بمعنى أو آخر لربما نحن أمام تغيرات في مجرى الانتخابات، وتحديدا تجاه اليمين الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو.

وأوضح قائلاً: نشهد جولات كثيرة لنتنياهو وأيضا لعناصر معسكره بن غفير وآخرين.. يتجولون في المستوطنات وفي الضفة الغربية وأيضا في الداخل الفلسطيني. وهناك أيضا بالمعسكر الثاني جولات ترأسها بيني غانتس وزير الحرب الإسرائيلي، ويائير لابيد رئيس حكومة تسيير الأعمال لحث مناصريهم بالتوجه والمشاركة في الانتخابات.

وخلص خضر شاهين إلى القول: أنوه بأن كل ذلك هي نسب مبدئية، لربما يكون العكس بعد ساعات، وتكون نسبة التوجه من قبل الإسرائيليين والمستوطنين في ساعات المساء أقل من النسبة مقارنة مع الوسط العربي.

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