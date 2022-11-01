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مبعوث ماكرون إلى ليبيا يدعو إلى إجراء الانتخابات

مبعوث ماكرون إلى ليبيا يدعو إلى إجراء الانتخابات
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، أهمية عمل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

العالم - لیبیا

والتقى سولير، في العاصمة الليبية طرابلس عضو المجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي، وأكدا على أهمية عمل اللجنة العسكرية المشتركة.

وبحسب صحيفة "الوسط" الليبية، تناول اللقاء ملفات المصالحة الوطنية، وجهود دعم الاستقرار، وسبل استكمال القاعدة الدستورية وصولا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والحوار الاقتصادي بين ليبيا وفرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوث الفرنسي اجتمع في وقت سابق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأكد له "أهمية الحوار بين مجلسي النواب والدولة، وضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل سريع وفق تطلعات الشعب الليبي".

وكذلك عقد سولير لقاء مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وأكد له على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بما يتوافق مع رغبة الشعب الليبي.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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